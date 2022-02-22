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Kablo hırsızının evinden silah deposu çıktı

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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bakır kablo çaldığı tespit edilen şüphelinin evinden çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kablo hırsızının evinden silah deposu çıktı
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Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bakır kablo çaldığı tespit edilen şüphelinin evinden çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, ilçede bakır kablo çalınması olayı sonrasında Jandarma Asayiş Timleri ile JASAT dedektifleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde ekipler şüpheli K.S.’yi tespit etti. Gerçekleşen operasyonda şüphelinin evinden ise adeta silah deposu çıktı. Evde, ruhsatsız olduğu tespit edilen av tüfeği, tabanca, bıçak ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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