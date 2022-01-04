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Kablo hırsızları Gemlik’te yakalandı

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Bursa şehir merkezinde muhtelif yerlerden bakır kablo çalan hırsızlar, Gemlik’te suçüstü yakalandı.

Kablo hırsızları Gemlik’te yakalandı
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Bursa şehir merkezinde muhtelif yerlerden bakır kablo çalan hırsızlar, Gemlik’te suçüstü yakalandı.

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Bursa’dan araçlarla Gemlik’e gelen U.Ş. H.A. A.Ş. B.Y. A.T. H.A, farklı noktalarda benzer hırsızlıklar yaptı. Hafta sonu ve yılbaşı sonrasını fırsat bilen hırsızları tespit eden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıları suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 6 şahsın farklı zamanlarda birçok hırsızlık olayına karıştığı ve çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

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