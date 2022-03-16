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Kablo hırsızlarının rahat tavırları kamerada

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şirketin bahçesinden 40 metre uzunluğunda telefon kablosu çalan 2 hırsız kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları kameraya yansırken, polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kablo hırsızlarının rahat tavırları kamerada
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir şirketin bahçesinden 40 metre uzunluğunda telefon kablosu çalan 2 hırsız kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları kameraya yansırken, polis şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan özel şirketin binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs sabah saat 06.30 sıralarında önce etrafı gözetledi, daha sonra binanın bahçesine girerek 40 metre uzunluğunda telefon kablosu çaldı. Hırsızların rahat tavırları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

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