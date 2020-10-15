Kaçak akaryakıt ticareti soruşturması sürüyor

Gerçekte olmayan gemileri varmış gibi gösterip kaçak akaryakıt ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma, "suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülüyor.
6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş ile Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş’ın da bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Altınbaş Vakfı Başkanı Sofu Altınbaş ve 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin adından serbest bırakılırken, aralarında Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Altınbaş’ın da bulunduğu 35 şüpheli ise Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilmişti.Sorgu işlemleri tamamlanan 35 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından "suç örgütü kurma, yönetme veya üye olma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 16:50