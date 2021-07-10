Kaçak göçmenler yakalanmamak için kendilerini alüminyum folyoya sarmış

Atatürk Havalimanı Kargo Terminali’nde göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yük taşımacılığı yapan bir tırın dorsesinde saklanan Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Tırın dorsesinin mührüne zarar vermeden özel bir yöntemle dorse kapağını açtıkları tespit edilen kaçak göçmenlerin, X-RAY cihazlarının vücut ısısını tespit etmemesi için de kendilerini özel yapılı bir alüminyum folyoya sardıkları belirlendi.
8 farklı operasyonda 17 kişi gözaltına alındıÖte yandan 1 Haziran ile 9 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan 8 farklı operasyonda ise 17 kişi gözaltına alınırken, 123 düzensiz göçmen de muhafaza altına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 adet minibüs, 1 adet otobüs, 10 adet kamp malzemesi, 2 adet deniz aracı, 2 adet kürek, 6 adet cep telefonu, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 215 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6 kişi serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, aralarında örgüt liderinin de olduğu 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.