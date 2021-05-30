Kaçak hafriyat döken şahıslar, zabıta ekibini darp etti

Arnavutköy’de kaçak hafriyat dökerek çevreyi kirleten şahıslar, olay yerine gelen zabıtaları darp etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslar, adliyeye sevk edildi.

Arnavutköy’de yasak alana hafriyat dökerek çevreyi kirleten ve olay yerine gelen memurları darp eden 6 şahıs adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre olay dün Ömerli Mahallesi’nde meydana geldi. Döküm parasından kaçmak isteyen K.M., H.M., T.G., H.C.E., M.A.E. ve H.K. isimli şahıslar, kaçak bir şekilde hafriyatlarını boş araziye döktü. Şikayet üzerine şahıslara işlem yapmak için giden iki zabıta memurunu darp eden şahıslar, daha sonra plakasız iş makinelerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Darp edilen zabıtaların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yerini arayan ekipler, 2 kilometre uzaklıkta çalıların arasına saklanan iş makinesini buldu. İş makinesine el konulacağı esnada ortaya çıkan 6 kişi uzak mesafeden polis ekiplerini tehdit ederek, görevlerini yapmasına engel oldu.

Zor kullanılarak yakalanan 6 şahıs hakkında korona virüs tedbirleri kapsamında yasak olunan günde sokağa çıktıkları için idari para cezası kesilirken, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘görevli memura mukavemet’ ve ‘çevreyi kirletme’ suçlarıyla bugün adliyeye sevk edildi.