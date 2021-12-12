Kaçak hayvan besicilerine 1 milyon 79 bin lira ceza

Kırklareli’de 71 büyükbaş ve 104 küçükbaş kaçak hayvan ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Demirköy ilçesinde küpesiz hayvanların olduğu bilgisine ulaşan Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce ilçede yapılan araştırmada Anadolu’dan getirildiği tespit edilen 71 büyükbaş ve 104 küçükbaş hayvan ele geçirildi. Toplam 175 hayvan mezbahalara götürülerek kestirildi. Kesilen hayvanların etleri sahiplerine teslim edilirken, besicilere 1 milyon 79 bin lira ceza uygulandı.