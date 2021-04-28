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Kaçak parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Başakşehir ve Küçükçekmece’de 8 adrese düzenlenen sahte parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

Kaçak parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4’e yükseldi
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Başakşehir ve Küçükçekmece’de 8 adrese düzenlenen sahte parfüm operasyonunda gözaltı sayısı 4’e yükseldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Küçükçekmece ve Başakşehir’de sahte parfüm üretimi yapan 8 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirmiş ve 2 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyona dair detaylar ortaya çıktı. Operasyonda parfüm yapımında kullanılan 5 ton sıvı likit, 1 ton etil alkol, binlerce ambalaj, parfüm şişeleri ele geçirildi. İşyerlerinin ruhsatsız olduğu ve sağlıksız ortamda üretim yapıldığı belirlenirken, gözaltı sayısının ise 4’e yükseldiği öğrenildi.
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