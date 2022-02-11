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Kaçak sigara operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, çok miktarda tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

Kaçak sigara operasyonunda binlerce makaron ele geçirildi
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada, çok miktarda tütün ve binlerce makaron ele geçirildi.

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon başlattı. Bu kapsamda, Gölcük ilçesi Yeni Ferhadiye Mahallesinde bulunan S.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada; 3 elektrikli ve havalı otomatik sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 113 kilogram kıyılmış tütün, 21 bin 800 boş bandrolsüz makaron, 7 bin 800 dolu makaron ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından malzemelere el konulurken, şahıs hakkında ise işlem başlatıldı.

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