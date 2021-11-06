Kaçakçılara polis baskını: 6 gözaltı

Sakarya il genelinde polis ekipleri tarafından kaçak alkol üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 855 litre el yapımı içki, 10 litre tıbbi etil alkol, 3 parça içki imalatında kullanılan malzeme, 828 adet puro ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında ise 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenledi. Kent genelinde 40 iş yeri ve 1 eve operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 855 litre el yapımı içki, 10 litre tıbbi etil alkol, 110 paket gümrük kaçağı sigara, 3 parça içki imalatında kullanılan malzeme, 828 adet puro, 400 gram esrar, 151 paket sigara, 60 adet cinsel içerikli ürün, 23 adet mermi, 2 av tüfeği ve 1 tabanca ele geçirildi. Konuya ilişkin ise 6 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli ve idari işlemler başlatıldı.