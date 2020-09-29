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Kademeli mesai uygulaması trafiği rahatlattı

İSTANBUL'DA, KORONA VİRÜSLE MÜCADELE KAPSAMINDA BAŞLAYAN KADEMELİ MESAİ UYGULAMASI TRAFİĞİN RAHATLAMASINI SAĞLADI. ŞEHRİN EN İŞLEK NOKTALARINDAN OLAN CEVİZLİBAĞ’DA AZALAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Kademeli mesai uygulaması trafiği rahatlattı

İstanbul’da, korona virüsle mücadele kapsamında başlayan kademeli mesai uygulaması trafiğin rahatlamasını sağladı. Şehrin en işlek noktalarından olan Cevizlibağ’da azalan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadelede toplu taşıma ve araç trafiğindeki yoğunluğu azaltmak için kademeli mesai uygulaması kararı alındı. İstanbul’da başlayan kademeli mesai uygulamasında vardiya sistemiyle görev yapan kurum ve kuruluşların mesai başlangıçları aralıklı saatlere bölündü. Kademeli mesai uygulamasının başlamasıyla toplu ulaşımda ve araç trafiğinde rahatlama gözlendi. Normal günlerde sabah saatlerinde trafiğin durma noktasına geldiği işlek noktalarda akıcı bir trafiğin olduğu görüldü.

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