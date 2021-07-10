Kadıköy açıklarında vapurdan denize düşen yolcu kurtarıldı

banner4243

Kadıköy-Eminönü seferini yapan vapurda, bir yolcu denize düştü. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince kurtarılan yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy açıklarında vapurdan denize düşen yolcu kurtarıldı
banner3909

Kadıköy-Eminönü seferini yapan vapurda, bir yolcu denize düştü. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince kurtarılan yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy-Eminönü seferini yapan vapurda yolculuk yapan bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Vapurdan denize düşen yolcuya can simidi atan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kimliği henüz belirlenemeyen yolcu, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekiplerince tekneye alınarak Kadıköy iskelesine çıkarıldı. Vapurdan düşme nedeni öğrenilemeyen yolcu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa çevredeki hastaneye kaldırıldı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Mesut Özil: "İnşallah Pereira ile başarıya...
Mesut Özil: "İnşallah Pereira ile başarıya...
  1. SPOR

banner3552

banner4323

banner3841