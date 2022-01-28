banner4556

Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

banner4336

Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
banner4583

Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

banner4575

YORUM EKLE
Gönder

banner3841

banner4586

banner4577

banner4616