Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kadıköy sahilinde Engin Kaptan 3 isimli balıkçı teknesi karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, teknede mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.