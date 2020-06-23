Kadıköy’de 14 katlı plazanın çatısında yangın

Kadıköy’de 14 katlı plazanın çatısında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıktığı bina havadan görüntüledi.
Çatısı alevlere teslim olan 14 katlı plaza drone ile havadan görüntülendi.
Kadıköy’de 14 katlı plazanın çatısında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıktığı bina havadan görüntüledi.
Kadıköy’de 14 katlı plazanın çatısında kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının çıktığı bina havadan görüntüledi.
Çatısı alevlere teslim olan 14 katlı plaza drone ile havadan görüntülendi.