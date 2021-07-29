Kadıköy’de 17 yaşında kız çocuğuna iğrenç tacize kadınlardan protesto

Kadıköy’de bir kafede parasını kaybeden 17 yaşındaki genç kız, parasını aradığı esnada işletme sahibi tarafından taciz edildi. İşletme önünde toplanan bir grup kadın, yaşanan olaya tepki göstererek açıklamada bulundu. Öte yandan gözaltına alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi.
“Alkollüydüm, özür dilerim”
İddiaya göre olayın ardından genç kızın ablası tarafından telefon ile aranan işletme sahibi Y.A, telefonda kızın ablasına o esnada alkollü olduğunu, yaşananlardan ötürü özür dilediğini söyledi.Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahsın serbest bırakılmasına, işletme önünde toplanarak tepki gösteren kadınlardan Nehir Koçan, “Kafenin işletme sahibi, 17 yaşındaki bir kızı taciz ediyor, elle taciz ediyor. Biz asla kendisini bu mahallede istemiyoruz. Bu işletmenin kapatılmasını istiyoruz. Buralardan gitmelerini istiyoruz. Biz, çocuk tacizine, kadın tacizine yeteri kadar artık sınırımız dolmuş, taşmış durumdayız. Biz artık bunların burada barınmasını istemiyoruz. Buradaki tek isteğimiz, bu mekanı kapatıp çocuk tacizcilerini, kadın şiddetine bu kadar meyilli bir işletme sahibinin Yel Değirmeni’nde barınmasını istemiyoruz” dedi.