Kadıköy’de 2 eski özel harekatçının ölümüyle ilgili 7 kişi yakalandı

Kadıköy Kalamış’ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen ve Susurluk Davası’nda adı geçen eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ile Emekli Polis Memuru Şahin Aslan’ın ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kadıköy Kalamış’ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Memuru Şahin Aslan ile bir grup arasında silahlı kavga çıkmış, çıkan çatışmada Bandırmalıoğlu ile Aslan hayatını kaybetmişti.

Kadıköy’de 5 kişinin de silahla yaralandığı çatışmayla ilişkili sıcak bir gelişme yaşandı. 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk Davası’nda adı geçen eski Özel Harekat Polisi Bandırmalıoğlu ve Emekli Polis Memuru Aslan’ın ölümüyle ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 4’ünün yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede gözaltına alındığı ileri sürüldü.

Polis, olaya karıştığı tespit edilen ve firar eden 2 kişinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.