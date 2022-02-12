Kadıköy’de 6 katlı apartmanda yangın çıktı, iki kadın dumandan etkilendi

Kadıköy’de 6 katlı apartmanın bodrum katındaki elektrik panolarında çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri güne yangınla uyandı. Bodrum kattan yükselen dumanlar binaya dolunca apartmanda bulunan iki yaşlı kadın dumandan etkilendi. Binanın giriş katında bulunan ve içerisi duman dolan bir iş yerinde mahsur kalan iki köpek de sahibinin kapıyı açmasıyla kurtuldu. Yangın çıkan bina havadan görüntülendi.

Yangın, Kadıköy Bostancı’da Emanet sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın bodrum katında elektrik panolarında saat 08.45 sıralarında başladı. Panoda çıkan alevler nedeniyle apartmanı duman kapladı. Merdiven boşluğuna dolan duman nedeniyle bazı apartman sakinleri evlerinden çıkamayarak mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan apartman sakinleri de evlerinin balkonlarından olan biteni izledi.

İtfaiye müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Binada bulunan iki yaşlı kadın da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen kadınlardan biri sedyeyle sağlık ekiplerince alınarak ambulansa koyuldu. Dumandan etkilenen diğer kadın ise yakını tarafından ambulansa götürüldü. Dumandan etkilenen iki kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıktığı binanın giriş katında bulunan iki köpek, duman dolan iş yerinde mahsur kaldı. İş yeri sahibinin kapıyı açmasıyla iki köpek de kurtuldu.

Dumandan etkilenen yakınını ambulansa götüren apartman sakini bir kadın, “Bir duman vardı herhalde elektrik kontağında olduğunu düşünüyoruz. Kablo kokuyordu. Balkona fırladık” dedi.

Yangın çıkan apartmanda yeğenleri bulunan Ertan Çorlu, “Yeğenlerim vardı onları alaya geldim. Herhangi bir şey yok. Elektrik panolarından çıkmış. Bizimkiler en üst kattaydı panik yapmışlar” dedi.

Köpeklerini iş yerinden kurtaran Adem Ünlü, “Yangın nerede olmuş çözemedik daha” dedi.

Öte yandan, yangının çıktığı bina dron ile görüntülendi.