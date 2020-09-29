Kadıköy’de apartman girişine bırakılan motosikletin alev alması sonucu binadaki vatandaşlar mahsur kaldı

Kadıköy’de apartman girişine bırakılan motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Gece saatlerinde üç katlı apartmanın tamamını saran dumanlar vatandaşların dairelerde mahsur kalmasına neden olurken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede dumanın sardığı ve onlarca kişinin mahsur kaldığı adrese gelen Kadıköy itfaiyesi bir yandan yangının kaynağı olan motosikleti söndürürken diğer taraftan da ikisi çocuk on kişiyi tahliye etti.
Mahsur kalan ikisi çocuk on kişi için itfaiye ekipleri seferber oldu
Görgü tanığı: Motosiklet neden tutuştu anlamadık
Yangını ilk fark eden ve itfaiye ekiplerine ihbar eden Mevlüt Karaman, "Normal bir bağırma ile başladı sonra yan binanın çatısına atladılar. İlk başta duman vardı zaten içeride bir ne motoru olduğu hakkında bilgimiz yok ama arkadaşlar söndürdüler. Oradan buraya atlayan yedi sekiz kişi vardı, itfaiye ekipleri müdahale etti." ifadelerini kullanırken yan apartmanda uyurken yangına yakalanan Bayram Karaaslan, "Mümkün değil içeriye geçemedik, motosiklet neden yandı anlamadık. O binada oturanlar hep yabancılar, bizim çatıya atladılar. Daha sonra bu yandan atlamaya çalışınca dedik atlamayın. İtfaiye ekiplerine haber ettik onlar geldi kurtardı. Aşağı yukarı elli altmış kişi varlar. Allaha şükür ölü yaralı yok, durumları iyi." dedi. Yoğun dumandan dolayı dairelerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarılmasının ardından yanan motosikleti uzun süre soğutan itfaiye ekipleri gerekli tüm kontrolleri yaptıktan sonra bölgeden ayrılırken polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.