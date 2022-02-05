Kadıköy’de bina önünde korkutan çökme kamerada

İstanbul Kadıköy’de 3 katlı binanın önünde çökme meydana geldi. Çökme sonrası 5 metre derinliğinde çukur oluşurken, binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak’ta meydana geldi. 3 katlı binanın önünde çökme oluştu. 5 metre derinliğinde çukur meydana geldi. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem aldı. Zabıta ekipleri çukurun çevresine şerit ve demir bariyerler çekti.