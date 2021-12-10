Kadıköy’de drone destekli denetimde kırmızı ışık ihlaline ceza yağdı

Kadıköy’de, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri drone destekli denetim gerçekleştirdi. Denetimde kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 4 sürücüye bin 256 TL’lik cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, Kadıköy Rıhtım Caddesi’nde trafik düzeni ve güveninin sağlanması amacıyla drone ile havadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetim kapsamında, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler drone ile tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Denetimler sırasında kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen 4 sürücüye ise toplamda bin 256 TL’lik cezai işlem uygulandı.