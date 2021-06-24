Kadıköy’de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

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Kadıköy’de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulandı.

Kadıköy’de drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi
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Kadıköy’de Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli denetim yapıldı. Denetimde, ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince, Kadıköy’de Bağdat Caddesinde gerçekleştirilen havadan drone destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler belirlenirken, sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Ehliyetini yanında bulundurmayan bir sürücüye 314 lira cezai işlem uygulanırken, sürücülerin GBT sorgusu yapıldı. Denetim gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edecek.
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