banner4556

Kadıköy’de emniyet kemeri takmayan taksi şoförleri cezadan kaçamadı

banner4664

Kadıköy’de polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 2 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 196’şar lira para cezası kesildi.

Kadıköy’de emniyet kemeri takmayan taksi şoförleri cezadan kaçamadı
banner4583

Kadıköy’de polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında durdurulan 2 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 196’şar lira para cezası kesildi.

banner4336

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi. Denetimler kapsamında durdurulan 2 taksi sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 196’şar lira para cezası uygulandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Liverpool’un ligde 9. kupası
Liverpool’un ligde 9. kupası
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666