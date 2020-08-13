Kadıköy’de sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamaya çok sayıda polis ekibi katıldı. Çelik yelekle önlem alarak uzun namlulu silahla nöbet tutan polis ekibi çevrede güvenliği sağlarken, diğer ekipler motosiklet sürücülerini uygulama noktasına çekerek denetledi. Kimlik ve ruhsat kontrolünün yanı sıra kask kullanımını da denetleyen ekiplere polis helikopteri uygulama boyunca havadan destek verdi. Kaskı bulunmayan bir motosiklet sürücüsü ise uygulama noktasını fark ettiği an ekiplerin olduğu noktaya yaklaşmadan ara sokağa girerek izini kaybettirdi.
Kadıköy’de hava destekli motosiklet denetimi gerçekleştirildi
KADIKÖY'DE HAVA DESTEKLİ MOTOSİKLET DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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