Kadıköy’de HDP eyleminde bir kişiyi sırtından bıçaklayan sanığa hapis cezası

HDP’li belediye başkanlarının görevden alınmasının ardından Kadıköy’de yapılan eylemler sırasında iş yeri sahibi Durmuş Karaçam’ı sırtından bıçaklayan ve PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasında olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme sanık Hamgin K.’yı 2 ayrı suçtan müebbet ve 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

HDP’li üç belediye başkanının görevden alınmasının ardından 20 Ağustos 2019 tarihinde Kadıköy’de yapılan eylemler sırasında bir iş yeri sahibi Durmuş Karaçam’ı sırtından üç kez bıçaklayan ve PKK/KCK’nın gençlik yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Hamgin K. hakkındaki dava karara bağlandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hamgin K. hazır bulundu.

Önceden verdiği mütalaasını tekrar ettiğini belirten duruşma savcısı, Diyarbakır, Mardin ve Van’daki HDP’li belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanması sonrasında PKK/KCK terör örgütü güdümünde yayın yapan internet sitelerinde eylem yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğunu kaydetti. Mütalaada, 20 Ağustos 2019 tarihinde Kadıköy’de toplanan şahıslara emniyet görevlilerince müdahale edildiği, ara sokaklara kaçan şüphelilerin müşteki Dursun Karaçam’ın işlettiği pastane önünde çöp tenekelerini yere devirdikleri, müştekinin de çöp tenekesini düzelttiği sırada göstericiler arasında yer alan sanık Hamgin K. tarafından sırtından bıçaklandığı anlatıldı.

Sanığın PKK/KCK’nın gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösterdiğinin anlatıldığı mütalaada, eylem sırasında Durmuş Karaçam’ı kelebek olarak tabir edilen bıçakla üç kez bıçaklayarak hayati tehlike geçirecek derecede yaralanmasına neden olduğu belirtildi. Sanığın, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Anayasayı ihlal’ suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Duruşmada savunma yapan sanık üzerine atılı suçlamaları reddederken, avukatı tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığı ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan müebbet hapse mahkum eden mahkeme, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan beraatine hükmetti.