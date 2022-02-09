Kadıköy’de helikopter destekli Yeditepe Huzur uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından il genelinde helikopter destekli ’Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy’de de yapılan uygulamada Rex isimli dedektör köpeği ile durdurulan araçlarda uyuşturucu madde araması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde helikopter destekli “Yeditepe Huzur Uygulaması” gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş ve Özel Harekat polislerinin yer aldığı uygulamaya birçok polis ekibi katıldı. Kuşdili Caddesi’nde yapılan uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Narkotik köpeği Rex şüpheli bulunan araçları didik didik aradı. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durdurularak bagaj ve torpido kısmı arandı.