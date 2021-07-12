Kadıköy’de kilise duvarında dans eden 3 şüpheliye ‘ev hapsi’ talebi

Kadıköy Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerinde dans ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, ‘konutlarını terk etmemek’ şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Kadıköy Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı’nda bulunan Surp Takavor Kilisesi’nin giriş kapısındaki duvarın üzerine çıkarak müzik eşliğinde dans eden 3 kişi gözaltına alınmıştı. Dans eden şüpheliler Y.E.U. ve Ö.F.A. ile müzik açan araç sahibi O.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, ‘ev hapsi’ şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, “12.07.2021 günü saat 01.30 civarıda Kadıköy’de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi’nin önüne araçla gelen şüphelilerden O.Y.’nin müzik yayını yapmak ve onunla beraber olan şüpheliler Y.E.U. ve Ö.F.A.’nın da kilisenin ön duvarına çıkıp oynamak suretiyle suç işlediklerinin ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve kimlikleri belirlenen şüpheliler aynı gün yakalanıp gözaltına alınmıştır” denildi.

“Açıklamada, “İşlemlerin tamamlanmasını müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler, üzerlerine atılı olup kanunda tutuklama yasağı öngörülen ’Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Aşağılama’ suçundan “konutlarını terk etmemek suretiyle” adli kontrol altına alınmaları talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle ortaya çıkarılması ve eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken tüm adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.