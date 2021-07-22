Kadıköy’de komşular arasında Kurban Bayramı dayanışması

Kadıköy Belediyesi’nin başlattığı Kurban Eti Bağış Kampanyası’na hayırseverler yoğun ilgi gösteriyor. Devam etmekte olan kampanyada bugüne kadar Kadıköy’de 103 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına kurban eti ulaştı.
Kurban Eti Bağış Kampanyası’na katılım içinBağışçılar, Kadıköy Küçükmoda Burnu Sokak No: 4 adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi İDEA’ya bayram süresi boyunca, 10.00 - 16.00 saatleri arasında bağışlarını teslim edilebileceği gibi, dileyen bağışçılar ise belediyenin 4445522 nolu çağrı merkezinden de kayıt oluşturarak, kurban eti bağışlarının adresten teslim alınmasını sağlayabilir.