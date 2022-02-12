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Kadıköy’de kural ihlali yapan taksicilere ceza

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Kadıköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen 5 taksi sürücüsüne toplamda 980 TL cezai işlem uygulandı.

Kadıköy’de kural ihlali yapan taksicilere ceza
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Kadıköy’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde kural ihlali yaptıkları belirlenen 5 taksi sürücüsüne toplamda 980 TL cezai işlem uygulandı.

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Rıhtım Caddesi’nde gerçekleştirilen denetimde evrak ve belgelerinde eksik olan ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetim yapan trafik polis ekipleri ticari taksi sürücülerinin ehliyet, ruhsat ve evraklarını kontrol etti.

Gerçekleştirilen denetimde trafik levha ve işaretlerine uymamak, fazla yolcu almak, emniyet kemeri takmamak ve yolcu indirme-bindirme kurallarını ihlal etmekten 5 ticari taksi sürücüsüne toplam 980 TL idari para cezası kesildi.

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