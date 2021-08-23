Kadıköy’de lüks araçla sollamada feci kaza: 2 yaralı

Kadıköy’de lüks otomobiliyle seyir halinde olan sürücü önündeki aracı sollayacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerindeki park halinde olan bir başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks araç kaldırımda duran 1 kişiye çarptı. Meydana gelen feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Meydana gelen kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Mustafa Akkirmanlı , “O esnada ben dükkanda çalışıyordum. Bir gürültü duydum. Gürültünün ardından dükkanın içerisine otomobil parçaları girmeye başladı. Direk dışarıya fırladık. Dışarı çıktığımızda iş arkadaşımızın yerde yattığını gördüm. Bir anda şoka girdik. Öğrendiğimiz kadarıyla sürücü önce park halinde olan araca vuruyor ardından çalışanımıza çarpıyor. Arkadaşımız şu an hastanede. Sağlık durumuna ilişkin tam bir bilgimiz yok. Araç sürücüsü de şoka girmişti. O da hastaneye kaldırıldı” diye konuştu.