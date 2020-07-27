Kadıköy’de lüks bisikletleri çalan hırsız kamerada

Kadıköy’de toplam değeri 5 bin 180 TL’yi aşan 3 adet lüks bisikleti çalan şahıs, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Şahsın bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kadıköy’de bir şahıs, 30 Nisan tarihinde B.P. isimli vatandaşın bisikletini, 22 Mayıs tarihinde M.B. isimli vatandaşın 2 bin 180 TL değerindeki bisikletini, 19 Haziran tarihinde de A.Ş. isimli vatandaşın 3 bin TL değerindeki bisikletini çaldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince olayla ilgili çalışma başlatıldı. Bisikletleri çaldığı tespit edilen Mustafa Y. (31) isimli şahıs 9 Temmuz tarihinde saat 16.00 sıralarında Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Şahsın apartmanlardan bisikletleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahıs apartman içerisindeki bisikletleri alarak kaçıyor. Ayrıca şahsın tanınmamak için maske taktığı da görülüyor.