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Kadıköy’de metruk binanın çatısında yangın

İstanbul Kadıköy’de 4 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kadıköy’de metruk binanın çatısında yangın
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İstanbul Kadıköy’de 4 katlı metruk bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Altınçay Sokak’ta bulunan 4 katlı metruk bir binanın çatısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın mahallede kısa süreli paniğe neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadı.

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