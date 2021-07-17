banner4353

Kadıköy’de motosiklet sürücüleri denetlendi

banner4243

Kadıköy’de, polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kadıköy’de motosiklet sürücüleri denetlendi
banner3909

Kadıköy’de, polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Kadıköy Devriye Ekipler Amirliği ve Selamiçeşme Trafik ekipleri, Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerekli belgeleri kontrol edilen motosikletli sürücülere kask kullanımı başta olmak üzere güvenli sürüş adına bilgilendirme yapıldı. Kask ve evrak kontrolü yapılan denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Maltepe’nin tek kurban pazarı bayrama hazır
Maltepe’nin tek kurban pazarı bayrama hazır
  1. İstanbul

banner3552

banner4325

banner3841