Kadıköy’de mukavemet sırasında polisin silahının ateşlenmesiyle bir kişi hayatını kaybetti

Kadıköy Göztepe’de uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüpheli araç takibe alındı. Önü kesilerek durdurulan araçtan çıkan bir kişi yaya olarak kaçarken diğer kişi de polise mukavemette bulundu. Mukavemet sırasında polisin silahından ateşlenen kurşunun isabet etmesiyle şahıs hayatını kaybetti. Olaya karışan polis memuru görevden alındı.

Kadıköy Göztepe’de 29 Kasım Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında polis uygulama yaptığı sırada dur ihtarına uymayan bir şüpheli araç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu araç Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde önü kesilerek durdurulan araçtan çıkan E.Ç. (15) yaya olarak kaçtı. Araçta bulunan Ç.K. adlı şahıs yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulundu. O esnada polis memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu Ç.K. vurularak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Firari şüpheli E.Ç. (15) paket uyuşturucu madde ile birlikte polis tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 fişek halinde uyuşturucu madde ve 1 adet telsiz ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, İstanbul Valiliği tarafından idari tahkikat başlatılarak ilgili Polis Memuru görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 29.11.2021 Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında Kadıköy İlçemiz Göztepe Mahallesinde uygulama yapan ekibimizin “DUR” ihtarına uymayan şüpheli bir araç takibe alınmıştır. Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde önü kesilmek suretiyle durdurulan araçta bulunanlardan E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaya olarak firar etmiştir. Sürücü Ç.K. adlı şahıs yakalama işlemi sırasında görevli personele mukavemette bulunmuş, o esnada Polis Memurunun elindeki silahın ateş alması sonucu vurularak, olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Firari şüpheli E.Ç. (15) paket uyuşturucu madde ile birlikte ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan aramada (2) fişek halinde uyuşturucu madde ve (1) adet telsiz ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, Valiliğimizce idari tahkikat başlatılarak ilgili Polis Memuru görevden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.