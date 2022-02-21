Kadıköy’de müşteri arayan ruhsatsız taksici denetimde yakalandı

Kadıköy’de ticari taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, ceza puanı dolan ve belediye tarafından çalışma ruhsatı askıya alınan sürücü, polis ekiplerine yakalandı. Ticari taksi, çekici ile otoparka kaldırılırken sürücüye ise bin 823 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde ticari taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, sürücülerin taksimetre açıp açmaması, kısa mesafe yolcu alıp almaması başta olmak üzere emniyet kemeri ve gerekli evrak kontrolleri denetlendi. Denetimler kapsamında durdurulan 34 TFT 80 plakalı araç sürücüsünün, ceza puanının dolmasıyla birlikte çalışma ruhsatının askıya alındığı tespit edildi. Ticari taksi çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, araç sürücüsüne ise bin 823 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan aracı çekilen sürücü yürüyerek olay yerinden uzaklaşırken, ‘Arabamın ruhsatı askıya alınmış’ dedi.