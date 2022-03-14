Kadıköy’de, plazada korkutan yangın

Kadıköy’de, iş merkezi olarak kullanılan plazanın zemin katındaki elektrik panolarında yangın çıktı. Zemin kattaki otoparkta bulunan bazı otomobiller yangında zarar gördü. Binada mahsur kalan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı. Yangının çıktığı plaza ve itfaiyenin müdahalesi havadan görüntülendi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Kadıköy Eğitim Mahallesinde Uğurelli sokakta bulunan ve içerisinde ofislerin olduğu bir plazada çıktı. Yangının, plazanın zemin katındaki elektrik panolarından çıktığı öğrenildi. Aynı zamanda otopark olan zemin kattaki park halinde olan bazı otomobiller yangın nedeniyle hasar aldı. Plazada bulunan vatandaşlar yangın nedeniyle kendilerini dışarı atarken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevreye yoğun dumanın yayıldığı yangına itfaiye müdahale ederken çevrede bulunan vatandaşlar ise cep telefonları ile o anları kayda aldı, kimisi de canlı yayın yaptı. Yangının olduğu plazada mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Olayda can kabı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olaya tanık olan İbrahim Aksu, "Yangın var diye dışarı çıktık. Otopark katındaki araçlara sıçramış. Büyük bir panik oluştu. İş merkezi hemen boşaltıldı. Mahsur kalan 2 kişi de indirmeye çalışıyorlar. Çok fazla yoğun duman görünüyor. Sanırım yanan araçların lastik dumanı. İçeriden yaklaşık 10 tane araç çıkarmışlardır şu ana kadar" dedi.

Yangının çıktığı plaza ve itfaiyenin müdahalesi havadan dron ile görüntülendi.