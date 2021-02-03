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Kadıköy’de polis araçlarına böyle saldırdılar

Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına tepki bahanesiyle gösteri yapan grup, polis araçlarına saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy’de polis araçlarına böyle saldırdılar
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Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına tepki bahanesiyle gösteri yapan grup, polis araçlarına saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Kadıköy’de izinsiz gösteri yapan, güvenlik güçlerine mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran 104 kişi gözaltına alındı. Provokatörlerin polis araçlarına saldırdıkları anlar da kameralara yansıdı.
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