Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına tepki bahanesiyle gösteri yapan grup, polis araçlarına saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.Kadıköy’de izinsiz gösteri yapan, güvenlik güçlerine mukavemet eden ve polis araçlarına saldıran 104 kişi gözaltına alındı. Provokatörlerin polis araçlarına saldırdıkları anlar da kameralara yansıdı.
Kadıköy’de polis araçlarına böyle saldırdılar
Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına tepki bahanesiyle gösteri yapan grup, polis araçlarına saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.
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