Kadıköy’de polis ile korsan taksici arasında nefes kesen kovalamaca

Kadıköy’de sivil trafik ekipleriyle korsan taksici arasındaki nefes kesen kovalamaca kazayla bitti. Polis ekip otosuna çarparak kaza yapan korsan taksici polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Kadıköy’de geçtiğimiz Pazar günü gece saatlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, bir sürücünün korsan taksicilik yaptığını fark etti. Şahsı bir süre takibe alan ekipler, "dur" ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü kaçmaya başladı. Kuş dili caddesinde polis ekipleri tarafından 2 yönlü kıskaca alınan korsan taksici kaçmaya çalışsa da polis otosuna çarparak yakayı ele verdi. Polis ekiplerine direnen korsan taksici polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak polis merkezine götürüldü. Polislerden kaçan korsan taksi şoförüne "Trafiği tehlikeye atmak", "Korsan taşımacılık yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" suçlarından idari para cezası kesilirken, otomobili trafikten 60 gün men edildi.

Nefes kesen kovalamaca kamerada

Korsan taksi şoförü ve trafik polisleri arasında yaşanan nefes kesen kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere korsan taksiciyle polisler arasında yaşanan kovalamaca, aracın durdurulma ve şoförün yakalanma anları yansıdı.

“Korsan taksiymiş”

Mahalle sakini Hakan Yiğit, “Gece saatleriydi, seslere balkona çıktık. Bir otomobilin kaçtığını gördüm, polis ekipleri arkasındaydı. Kaçmaya çalışan otomobilin korsan taksi olduğunu söylediler. Polis ekipleri korsan taksiciyi gözaltına alarak polis merkezine götürdüler” diye konuştu.