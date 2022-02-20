Kadıköy’de Sahil Güvenlik’ten kaçak midye avcılarına operasyon

Kadıköy’de Sahil Güvenlik ekipleri, karanlığı fırsat bilerek denizde izinsiz şekilde midye toplayan 4 kişiyi yakaladı. Operasyonda, 10 bin lira değerinde 20 çuval kaçak midye ele geçirildi.

Sahil güvenlik ekipleri, saat 01.50 sıralarında kaçak midye toplandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Botlarla Kadıköy sahile gelen ekipler, denizde karanlığı fırsat bilerek izinsiz şekilde midye toplayan 4 vatandaşı yakaladı. Denizden izinsiz olarak çıkardıkları midyeleri topladıkları minibüste 20 çuval dolusu midye ele geçirildi. Ele geçirilen midyelerin yaklaşık 10 bin TL değerinde olduğu belirtildi. ’1380 sayılı su ürünleri kanununca’ cezai işlem yapılmak üzere götürülen şüpheli şahısların, dalış yapmak için kullandıkları palet, balık adam kıyafeti, hava kompresörü, dalış feneri gibi ekipmanlarına da el konuldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından ekipler olay yerinden ayrıldı.