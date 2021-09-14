Kadıköy’de tarihi cami kundaklandı...O anlar kameralara yansıdı

Kadıköy’de henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın yanında getirdiği poşet içerisindeki elbiselerle tarihi caminin kadınlar bölümünde ateş yaktı. Cami cemaatinin dumanları fark ederek yangını kontrol altına alması olası bir faciayı önlerken, tarihi camiyi kundaklama anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Kadıköy’de Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın yanında getirdiği poşet içerisindeki elbiseleri 1882 yılında yapılan tarihi Faikpaşa Camii’nin kadınlar bölümünde yaktı. Kundaklama üzerine çıkan dumanları gören camii cemaati yangına müdahale etti. Büyümeden kontrol altına alınan yangının 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tarihi camiyi kundaklama anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheli kadının arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

“Dumanları çıkmasından yangını fark ettik”

Camii cemaatinden olan bir vatandaş, “Güvenlik kameraları görüntülerinde de gözüküyor elinde poşetle kadınların namaz kılma alanına giriyor. Poşet içerisinde ki kıyafetlerini yerde yakıyor ve daha sonra çıkıp gidiyor. Yakıp gidiyor arkasından da dumanların çıkmasını fark ettik ve bizde cemaat olarak söndürdük daha sonrada itfaiye geldi.” dedi.

(ÖK-