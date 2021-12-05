Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

İstanbul Kadıköy’de lüks araç önce motora çarptı sonra zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Kazada 2 kişi yaralandı.

İstanbul Çevreyolu D-100 bağlantı yolu istikametinde gerçekleşen kazada 06 HT 555 plakalı Mercedes markalı araç sahibi Hakan A., iddiaya göre, alkolün etkisiyle önce Mustafa İzzet A. yönetimindeki 34 CP 226 plakalı motora çarptı. Çarptığı motor kontrolden çıkarak önce Şevki C. idaresindeki 34 JZ 0053 plakalı Audi marka araca çarpıp yaralandı. Akabinde 34 HT 555 plakalı araç tekrar 34 JZ 0053 plakalı araca çarpıp sonrasında seyir halinde olan İlayda I.’nın sürücüsü olduğu 34 ET 9343 plakalı Mini Cooper markalı lüks araca çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan motor sürücüsü ve kimliği belirsiz kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, en yakın hastaneye kaldırdılar. Öte yandan polis ekiplerince kaza yerinde yoğunlaşan trafik kontrol altına alınarak asayiş sağlandı.