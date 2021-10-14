Kadıköy’deki vahşi cinayete ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy’de 20 yıl önceki husumet nedeniyle 1 kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak’tan gelen Murat T. (42), 20 yıl önce annesinin yasak aşk yaşadığı Kamuran Tün’ü, babası, amcası ve dayısı ile birlikte yaptığı plan sonrasında Kadıköy’de defalarca kez bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından Murat T. ve cinayete azmettiren babası Hacı T., amcası Salih T. ile Murat T.’nin Kamuran Tün’e ulaşmasına yardımcı olan Duygu H. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, “Tasarlayarak töre saiki ile öldürme” suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

2 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden Murat T. ve baba Hacı T. çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler Duygu H. ve Salih T. ise, “Konutu terk etmeme” ve ’Yurt dışına çıkmama’ şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.