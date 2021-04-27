Kadıköy’ün korkulu rüyası ‘bıçaklı hamile gaspçı’ böyle yakalandı

Kadıköy’deki vatandaşları bıçakla gasp ederek korkulu anlar yaşatan hamile kadın yakalandı. Genç kadının yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde “Cinlerim var” diyen kadın, mahkeme kararınca ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.
“Cinlerim var”Genç kızların yardım çığlıkları üzerine olay yerine gelen polis ekipleri S.N.E.K.’yi bir apartman girişinde saklandığı esnada kıskıvrak yakaladı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde “Cinlerim var” diyen kadın, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.