Kadın doktoru taciz eden hastası hakkında iddianame hazırlandı

Bakırköy İncirli’de özel bir hastanede çalışan Prof. Dr. Nebahat Bulut’u sosyal medya üzerinden mesaj ve yorumlarla rahatsız eden şüpheli hakkında iddianamede hazırlandı. Şüpheli Özcan A. hakkında ‘zincirleme olarak elektronik haberleşme araçlarıyla cinsel taciz’ suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
İddianamede suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Özcan A.’nın, “En içten duygularımla sevgi ve saygılarımı sunarım değerli doktorum, 1964 doğumluyum. Eşimden ayrıldım, insanların umutlarını çalmak istemiyorum. Sen bir yıldızsın. Başarılı insan doktor Nebahat Bulut. Geçmişiniz güneş, bugününüz yıldız, geleceğiniz ışık olsun. Ben mi sebep oldum sadece ben mi sorumluyum” şeklinde paylaşım ve yorumlarla müştekiye yönelik cinsel taciz işlediği yönünde kuvvetli şüphenin olduğu belirtildi.İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı, şüpheli Özcan A. hakkında ‘zincirleme olarak elektronik haberleşme araçlarıyla cinsel taciz’ suçundan 5 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi.