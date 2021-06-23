Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı

Kadıköy’de kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, “nitelikli cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kadıköy’de meydana geldi. Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir terapi merkezine giden şüpheli Ş.K.(51) iddiaya göre, terapist M.T.’ye (44) polis kimliği göstererek içeride arama yapacağını söyledi. Terapi merkezinde fuhuş yapıldığı ihbarı aldığını söyleyen şüpheli, kadını karakola götürmeme karşılığında cinsel ilişki teklifinde bulundu. Bunun üzerine ret cevabı alan şüpheli şahıs, kadına silah zoruyla cinsel saldırıda bulunarak darp etti. Olayın ardından şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheli Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Şüpheli Ş.K. ifadesinde M.T. ile para karşılığında ilişkiye girdiğini öne sürerek, “Ben hiçbir şekilde zorla müşteki ile birlikte olmadım. Ona polis kimliği göstermedim, silah kullanmadım. Müştekinin neden bu şekilde suçlamalarda bulunduğunu bilmiyorum, neden bu şekilde iftira ve beyanlarda bulunduğunu anlamış değilim” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen şüpheli, “nitelikli cinsel saldırı” ve “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.