Kadını önce dövdü, sonra intihara kalkıştı

Avcılar’da yabancı uyruklu bir şahıs, aynı evde birlikte yaşadığı yabancı uyruklu adını dövdükten sonra balkondan atlamaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girip, bıçaklı adamı gözaltına alırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis ekipleri, eli kan içinde kesici aletli olan yabancı uyruklu H.İ. gözaltına aldı. H.İ.’nin darp ettiği ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Sara Sami Al Nasran da kurtarılarak ambulansa teslim edildi.
Öte yandan H.İ.’in elindeki kesiğin ise, balkon camına yumruk atmasıyla oluştuğu belirlenirken, Al Nasran ise ifadesi alınmak üzere çocuklarıyla birlikte Avcılar Polis Merkezi Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği’ne götürüldü.Olayla ilgili inceleme devam ediyor.