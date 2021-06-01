Kadınların banka sırası kavgası kamerada

Avcılar’da banka sırasında beklerken tartışan kadınlar, birbirlerine küfürler yağdırdı. Sıra nedeniyle birbirlerine hakaret eden kadınları polis ekipleri sakinleştirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
“Kadınlar birbirleriyle küfürleşerek kavga etti”Olayı gören ve kadınları ayırmaya çalışan Döner Ustası Vedat Aydın, “Banka sırasında tartışma başladı, daha sonda küfürleşmeye geçtiler. Biri açık, diğeri kapalı kadın vardı. Kapalı olan eşiyle beraberdi. Daha sonra küfürleşmeye başladılar, birbirlerine girdiler. İlk başta biz olaya girmedik ama kapalı olan kadının eşi girince biz de müdahil olduk, ayırdık. Daha sonra polisler geldi zaten dağıldılar” dedi.