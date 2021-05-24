Kağırhane’deki cinayet zanlısı tutuklandı

Kağıthane’de aralarında husumet olan yaşlı adamı otobüs durağında öldüren zanlı tutuklandı.
İddiaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 20 Mayıs Perşembe günü, Metin .A ‘nın (61), Gürsel Mahallesi’ndeki otobüs durağı önünde silahla öldürülmesine dair çalışma başlattı. Ekipler, geçen yıl Metin. A’nın bıçakla yaraladığı Abdurrahman. D’nin yakını Ramazan.Ç. (20) olduğu tespit etti. Asayiş Büro ekipleri 22 Mayıs Cumartesi günü düzenledikleri operasyonla şüpheli Ramazan Ç.’yi kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
Kameralara yansıdıÖte yandan güvenlik kamera görüntüsünde, şüpheli şahsın otobüs durağında Metin A.’yı vurup kaçması ve çevredeki vatandaşların panik anları saniye saniye kaydedildi.