İstanbul’da açık havada maske takma zorunluluğu hayata geçirildi. Açık havada maske takma zorunluluğuna ilk gün alışamayanlar da vardı. Bu kapsamda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çağlayan’da vatandaşları bilgilendirdi. Maske zorunluluğunu hatırlatan polis, vatandaşları sağlıklıları için maske takmalarını yönünde uyardı. Ayrıca Kağıthane polisi maskesi olmayan vatandaşlara maske de verdi.
Kağıthane polisi vatandaşa maske dağıttı
İSTANBUL’DA AÇIK HAVADA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNUN GETİRİLMESİNİN ARDINDAN KAĞITHANE’DE POLİS EKİPLERİ, VATANDAŞLARI UYARARAK MASKE DAĞITTI.
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