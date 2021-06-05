Kağıthane Seyrantepe’de bulunan inşaat sahasındaki su dolu alana bir çocuğun girdiği ihbarı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İnşaat sahasına gelen ekiplerin çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürerken, yakınları ise gözyaşları içinde ç

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Kağıthane Seyrantepe’de bulunan inşaat sahasındaki su dolu alana bir çocuğun girdiği ihbarı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İnşaat sahasına gelen ekiplerin çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürerken, yakınları ise gözyaşları içinde çocuğun kurtarılmasını bekliyor.

Kağıthane Seyrantepe’de bulunan inşaat sahasındaki su dolu alana bir çocuğun girdiği ihbarı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İnşaat sahasına gelen ekiplerin çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürerken, yakınları ise gözyaşları içinde ç
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Kağıthane Seyrantepe’de bulunan inşaat sahasındaki su dolu alana bir çocuğun girdiği ihbarı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İnşaat sahasına gelen ekiplerin çocuğu arama kurtarma çalışmaları sürerken, yakınları ise gözyaşları içinde çocuğun kurtarılmasını bekliyor.
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