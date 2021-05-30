Kağıthane’de akrabalar alacak verecek nedeniyle birbirine girdi

Kağıthane’de akrabaların alacak verecek tartışması kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmakta güçlük çeken polis ekipleri, havaya ateş açtı. O anlar kameralara yansıdı.
Polis kavgaya karışan tarafları da gözaltın almaya çalıştı. Bu sırada kavga eden akrabalar polis ekiplerine tepki gösterdi. Zor anlar yaşayan polis ekipleri, havaya ateş açarak vatandaşları dağıtmaya çalıştı. O anlar kameralara da yansıdı.Polis ekipleri kavgaya karışan tarafları gözaltına alırken, olay sırasında hafif şekilde yaralanan iki kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.